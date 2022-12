Ooredoo Algérie reçoit le Prix du Meilleur Operateur Africain et le Prix de la Meilleure Initiative RSE en Afrique  

Ooredoo Algérie continue de rayonner au niveau international et enrichit son palmarès de prix et de récompenses, en remportant deux prestigieuses distinctions internationales décernées lors de la 16ème édition de Telecom Review Leaders’ Summit, organisée les 7 et 8 décembre 2022 à Dubaï (Émirats arabes unis).

Ooredoo Algérie a ainsi été doublement consacrée avec le prix Best African Operator (Meilleur opérateur mobile en Afrique) et le prix Best African CSR Initiative (Meilleure initiative de Responsabilité Sociétale des Entreprises en Afrique).

Les deux prix ont été remis à M. Ramdane Djezairi, Directeur des Affaires Corporatives, en sa qualité de représentant du Directeur général de Ooredoo Algérie M. Bassam Yousef Al Ibrahim, lors de la cérémonie de remise des distinctions organisée dans la soirée du jeudi 08 décembre à l’Hôtel Intercontinental Festival City à Dubaï.

Dans son message à cette occasion, le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al-Ibrahim, a déclaré : « Nous sommes honorés de recevoir ces deux prestigieuses distinctions qui font rayonner Ooredoo Algérie à l’échelle continentale. L’une en reconnaissance au dévouement et au travail de nos équipes, qui veillent à fournir à nos clients les meilleurs produits et services et une expérience numérique innovante et la seconde qui confirme l’efficacité et la pertinence de notre stratégie de Responsabilité sociétale et qui consacre l’engagement citoyen de Ooredoo au sein de son environnement. Ces deux prix nous encouragent à poursuivre notre stratégie novatrice dans ses diverses dimensions. »

Telecom Review Regional Excellence Awards récompensent les leaders de l’industrie des TIC pour leur travail efficace tout au long de l’année. Ils enregistrent à chaque édition la participation de principaux acteurs du secteur des télécommunications en Afrique et au Moyen-Orient parmi les opérateurs mobiles, les équipementiers et les fournisseurs de solutions techniques et numériques.

A noter que les gagnants des Telecom Review Regional Excellence Awards sont sélectionnés sur leurs capacités reconnues et démontrées dans leur domaine d’activités spécifique par un panel indépendant d’experts et de spécialistes de l’Industrie des TIC.

Ces deux nouvelles distinctions s’ajoutent aux prix internationaux et régionaux remportés par Ooredoo Algérie durant l’année 2022, notamment le Prix Spécial dans la catégorie « Meilleure initiative environnementale, sociale et de gouvernance » lors des Global Carrier Awards 2022 (Londres -Grande Bretagne), le Prix Silver Stevie Award dans la catégorie Innovation in Consumer Products & Service pour Yooz et le Bronze Stevie Awards dans la catégorie Most Exemplary Employer lors des International Business Awards pour la région MENA (Ras Al Khaima -Emirats Arabes Unis) ainsi que la certification du programme international « Best Place To Work » de meilleur employeur de l’année 2022-2023 accordée par l’organisme américain The Best Companies Institute.