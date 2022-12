Algérie Télécom : Signature d’une convention de partenariat avec la Commissariat aux Energies Renouvelables et à l’Efficacité Energétique

Le GROUPE TELECOM ALGERIE (GTA) et le Commissariat aux Energies Renouvelables et à l’Efficacité Energétique (CEREFE) ont signé une convention cadre de coopération portant sur la promotion de l’efficacité énergétique, la gestion de l’énergie et le développement des énergies renouvelables dans le secteur des télécommunications.

Cette initiative qui s’inscrit en parfaite harmonie avec les engagements des plus hautes autorités du pays visant à rationaliser la consommation de l’énergie et à préserver les ressources énergétiques du pays, tend aussi vers l’approche du Groupe Télécom Algérie qui a adopté une politique de développement durable visant à réduire ses consommations énergétiques et ses émissions de Gaz à Effet du Serre (GES) au niveau de toutes ses structures.

Pour sa part, le CEREFE œuvre dans le cadre de cette convention pour accompagner le Groupe Télécom Algérie dans sa démarche stratégique et technique pour l’amélioration de ses performances énergétiques en mettant à contribution son expertise à la fois scientifique, technique et pratique dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

Les deux parties ont convenu de travailler en étroite collaboration sur la mise en œuvre de cette convention, à commencer par la mise en place d’une commission mixte de suivi des réalisations. Elles travailleront entre autres à l’élaboration d’une politique d’économie d’énergie dans le secteur des télécommunications à travers l’identification des axes d’amélioration possibles pour réduire l’empreinte énergétique et l’établissement d’une stratégie précise pour y parvenir.

En outre, il convient de souligner que le secteur des télécommunications a connu une très forte dynamique ces deux dernières années en matière d’installation d’énergie solaire, selon le dernier rapport du CEREFE. Entre 2020 et 2021, les capacités installées ont augmenté de plus de cinq (5) fois (soit +533 %) par rapport à la fin décembre 2019. L’exécution du plan tracé par le Groupe Télécom Algérie en matière du déploiement de l’énergie solaire destinée à l’alimentation en autonome des systèmes et réseaux de transmission et radio dans les sites isolés permettra d’atteindre des niveaux encore plus élevés de puissances d’énergies solaires installées.

A travers sa démarche de maitrise et de sobriété énergétique, le Groupe Télécom Algérie donne l’exemple d’une grande entreprise publique citoyenne soucieuse de la préservation des ressources énergétiques du pays, de l’environnement et du climat.

La convention a été signée au siège du GROUPE TELECOM ALGERIE, par le Président Directeur Général du GROUPE TELECOM ALGERIE, Monsieur Khaled ZARAT et le Commissaire aux Energies Renouvelables et à l’Efficacité Energétique, le Professeur Noureddine YASSAA, et ce en présence des cadres des deux institutions.