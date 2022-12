Avec la Djezzy App, jouez au Scan & Win et gagnez des cadeaux !

Du nouveau sur la Djezzy App qui étoffe son contenu avec le Scan & Win, une nouvelle fonctionnalité aussi innovante qu’attrayante qui permet aux clients de scanner un Code QR et de gagner des cadeaux.

Baptisée « Scan & Win World Cup 2022 », le Scan & Win est le fruit d’un travail d’équipe lancé à l’occasion de la coupe du monde de football afin de permettre aux clients de Djezzy présents et futurs de finir l’année en beauté.



Comment jouer au Scan & Win ? C’est simple : il s’agit d’abord de mettre à jour l’application Djezzy App ou la télécharger pour ceux qui ne l’ont pas sur leur smartphone. Ensuite, allez vers « Scan & Win World Cup 2022 » et lancer le jeu pour trouver et scanner le Code QR Djezzy.

Où trouver le Code QR Djezzy ? Dans les endroits publics, à la TV et l’affichage digital

Comment gagner les cadeaux? Une fois le Code QR Djezzy trouvé, le client peut le scanner en utilisant la Djezzy App. Si le scan est validé, le client reçoit un message de Djezzy l’informant du cadeau remporté.

Le Scan & Win permet de gagner plus de 6000 cadeaux dont des bracelets électroniques, des téléphones « IPhone », des consoles de jeux « Xbox » ou de Smart TV 50 pouces ainsi que des bonus data et des souscriptions au gaming ainsi qu’au service « Anghami ».

A travers cette fonctionnalité, Djezzy continue de renforcer son offre digitale pour répondre aux attentes de ses clients tout en encourageant l’innovation et l’esprit d’initiative qui sont les principaux leviers de la croissance et du développement de l’entreprise.