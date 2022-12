Waze s’associe à Renault pour proposer l’application directement à bord de deux modèles

Le constructeur français Renault et la célèbre application de GPS Collaboratif Waze, se sont associés pour proposer cette dernière directement à travers le système embarqué de la marque au losange OpenR Link.

Waze, est une des applications de GPS gratuit les plus connues au monde, qu’il fallait synchroniser depuis votre smartphone pour pouvoir l’utiliser à travers Android Auto ou CarPlay. Désormais, cette dernière peut être directement utilisée sur le tableau de bord de certains modèles Renault sans utiliser son Smartphone.

En effet, via un partenariat signé entre Renault et Waze, le système embarqué de Renault OpenR Link, intègre directement l’application Waze et s’affiche sur l’écran OpenR de 12 pouces de deux modèles précisément pour le moment, Renault Austral, et Renault Mégane E-Tech.