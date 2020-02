Apple : Réparer votre iPhone chez vous est désormais possible !

Apple veut se rapprocher de ses clients. Un nouveau service vient de voir le jour : la réparation de votre iPhone à domicile ! Original n’est-ce pas ?

Effectivement, la firme à la pomme veut se démarquer de la concurrence et lance ce service pour les particuliers qui était jusque-là proposé uniquement aux entreprises et professionnels. Un service qui devient possible grâce au partenariat d’Apple avec ‘’Go Tech Services’’. Pour le moment, Apple se déplace seulement dans les grandes villes, en détachant un technicien au domicile de l’utilisateur afin de procéder à une réparation sur place.

Ce service est proposé aux particuliers dans les villes de Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, New York et San Francisco. L’utilisateur prend rendez-vous en ligne et indique son adresse, puis un technicien se présente avec le matériel nécessaire pour la réparation. Bien évidemment, les frais du déplacement seront calculés par Apple.

Cependant, Apple précise que ce n’est pas toutes les réparations qui sont systématiquement réalisables sur place, il se peut que le technicien propose à l’utilisateur d’emporter son terminal comme le changement de batterie.