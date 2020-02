Le ministre des TIC rend visite à la boutique de Djezzy à Ghardaïa

Le Ministre de la Poste et des Télécommunications, Ibrahim Boumzar s’est rendu aujourd’hui à l’agence Djezzy de Ghardaia. Une visite durant laquelle, la stratégie commerciale de proximité de Djezzy lui a été présentée par Mme Kahina Ait Bouziad, Directrice de la Région Sud chez Djezzy.

Mme Bouziad a, ainsi, mis l’accent sur la satisfaction du client comme principale préoccupation de l’opérateur de téléphonie mobile. Lors de son intervention auprès du personnel de l’agence Djezzy, M. le Ministre a réaffirmé la priorité qu’il donne à l’amélioration de la qualité de service dans l’ensemble du pays. Il a, à cet effet, souligné la volonté de son administration d’être à l’écoute de l’ensemble des acteurs du secteur et de travailler en étroite collaboration avec eux. Le Ministre a, par ailleurs, appelé les acteurs à mieux coopérer, notamment en matière de partage d’infrastructures, dans le respect du cadre légal et réglementaire et des règles de bonne concurrence.

L’objectif final affiché par le Ministre reste ainsi de faire profiter l’ensemble des citoyens algériens des meilleurs services télécoms, rejoignant en cela les ambitions commerciales de Djezzy.

Pour rappel, le réseau de Djezzy couvre aujourd’hui 75% de la population en 3G et plus de 37% en 4G, avec l’objectif d’atteindre une couverture de 52% à l’horizon 2021. Avec l’appui du FNI et du groupe Veon, Djezzy continue ainsi de travailler à l’amélioration de la qualité de son réseau et à la généralisation de la consommation de l’internet mobile en Algérie.