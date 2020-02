SICOM 2020: le salon du Digital et de la Communication se tiendra au mois d’avril

La 29ème session du SICOM ''Salon International du Digital, de la Communication et de la Mobilité'' se tiendra cette année du 05 au 09 Avril 2020 au niveau de la SAFEX sous le thème de (La Numérisation et la Digitalisation: Clés de Développement de l'Entreprise).

Le SICOM depuis 03 ans est devenu le salon du digital, de la communication et de la mobilité, une transformation dictée par l’évolution du secteur où de nouveaux concepts largement répandus dans l’environnement des TIC s’imposent dans la vie économique et deviennent indispensables au développement de l’entreprise.



Le SICOM s’ouvre à tous les secteurs économiques qui utilisent grâce au matériel informatique, des applicatifs, des solutions touchant à leurs activités. La médiatisation enregistrée en 2019 permet au SICOM d’être ce point de convergence de toutes les activités liées aux TIC afin de répondre à toutes les attentes des exposants.

Les organisateurs du salon indique que le SICOM est placé comme l’événement qui rassemble plusieurs acteurs de différents secteurs économique ainsi que tous les intervenants dans le nouvel environnement du Numérique et du Digital ( Informatique et TIC, Communication, Banques, Assurances, Médias, Téléphonie et Télécoms, Imprimerie, édition, Santé, Industrie, , Transports, Arts Graphiques, Education, , Ecoles spécialisées et autres services de laboratoires et entreprises d’électroniques, etc…), avec un souci de mettre en relief les ‘’Start-Up’’ portant en elles ces notions d’innovation et de création de moyens de numérisation et de digitalisation sans oublier le maillon essentiel porteur de ces avancées que constitue le Matériel Informatique.



De Carrefour d’exposition, de démonstration voire de démocratisation des nouveaux concepts technologiques, le SICOM s’ouvre sur un salon International du Digital, de la Communication et de la Mobilité où Numérisation, Transformation Digitale, Communication Digitale, Smart téléphonie et Intelligence Artificielle, entre autres, sont rassemblées pour une synergie créatrice de nouveautés et d’opportunités pour le développement de l’entreprise.