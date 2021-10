Apple : les futurs iPhones 14 abandonnerait l’encoche pour se fournir d’écran chez LG

La marque à la pomme devrait abandonner sur la nouvelle génération des iPhones, l’encoche et miserait pour la première fois sur un écran troué comme les Smartphones tournant avec Android.

A peine les iPhones 13 lancés, que la future génération fait déjà parler d’elle. En effet, les dernières rumeurs annoncent qu’Apple va abandonner l’encoche sur les futurs iPhones 14. La marque à la pomme cacherait ainsi pour la première fois les capteurs nécessaires au fonctionnement de la reconnaissance faciale Face ID dans une petite cavité dans l’écran.

C’est en effet, ce que rapporte les dernières fuites autour des futurs iPhones. Dans la foulée on y apprend que LG développe une nouvelle technologie d’écran troué, et puisque le fabricant coréen a définitivement abandonné la fabrication de smartphones cela signifie que cette technologie est destinée pour d’autres constructeurs.

Et comme on sait que LG et Apple sont partenaires, on pourrait penser que cette nouvelle technologie de LG serait destinée à Apple. Affaire à suivre.