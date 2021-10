Samsung Galaxy Tab S8 : une grande partie de sa fiche technique en fuite

Prévue pour 2022 la future tablette haut de gamme de Samsung Galaxy Tab S8 fait parler d’elle via une fuite qui nous apprend son design, sa fiche technique et même son prix approximatif.

Samsung prépare la finalisation de sa future nouvelle génération de sa tablette haut de gamme Galaxy Tab S. Une nouvelle tablette qui porterait subtilement le nom de Tab S8 en remplacement à la Tab S7, et pourrait disposer d’une version « Ultra » avec un écran de 14,6 pouces.

La commercialisation de cette nouvelle tablette de Samsung est prévue pour 2022, mais elle n’a presque plus de secret pour personne vu la dernière fuite dont elle a fait l’objet, une fuite que le leaker français OnLeaks, a publié sur le site indien Zouton. On y découvre les rendus de la tablette et sa fiche technique.

La nouvelle Galaxy Tab S8 adoptera un châssis en aluminium avec des séparations apparentes pour les antennes, double capteur photo à l’arrière et un emplacement pour le S-Pen. L’écran est de même taille que la Tab S7 soit 11 pouces, et le bouton de mise en marche dispose du lecteur d’empreintes digitales.

La tablette serait également équipée d’un écran LCD 120Hz, un processeur Snapdragon 888 et profiterait d’une mémoire Ram de 8 Go et 128 Go de stockage. Elle dispose également d’une batterie de 8000 mAh. Le prix aurait également fuité et serait affiché à 650 dollars.