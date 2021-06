Apple : IOS 14 installé sur 85% des iPhones compatibles !

L’iOS 14 rencontre un grand succès comparé aux précédentes versions. Pour preuve, 85% des iPhones ont déjà installé ce système d’exploitation.

L’an dernier à la même période iOS 13 était installé sur 81% des iPhone compatibles. Apple a donc de quoi se réjouir, sa nouvelle mise à jour est largement acceptée. Des chiffres communiqués à la veille de la prochaine conférence du constructeur, la WWDC 21, prévu le 7 juin. Des rumeurs rapportent que la firme de Cupertino devrait présenter son iOS 15.

La firme à la pomme rapporte également que l’iPadOS 14, le système d’exploitation est installé sur 79% des tablettes compatibles (iPad), alors que 9% utilisent iPadOS 13 et 12% une version encore plus ancienne. Plus loin encore, Apple confie que 10% des utilisateurs d’un iPhone sorti ces quatre dernières années utilisent une ancienne version. Parmi eux, 8% sont sous iOS 13. 2% passent par une version encore plus ancienne.