Représailles sur Ericsson et Nokia dans la 5G en Chine : Pékin contre-attaque !

La guerre froide qui oppose Huawei à Ericsson et Nokia pourrait mal se terminer. Pékin pourrait les exclure du marché chinois de la 5G.

En effet, de sérieuses menaces planent au-dessus d’Ericsson et de Nokia dans la 5G en Chine. Les deux équipementiers pourraient faire les frais dans l’Empire du Milieu des politiques anti-Huawei de leurs deux pays respectifs, la Suède et la Finlande. Pour freiner leur développement, les opérateurs chinois se préparent à une nouvelle vague d’enchères 5G destinée principalement à la couverture des zones rurales. Ericsson et Nokia en sont parties prenantes. Néanmoins, le gouvernement chinois prépare une mauvaise surprise pour les équipementiers européens. L’état chinois devrait imposer une interdiction de représailles à Ericsson à la suite de décisions similaires à l’encontre de Huawei et ZTE en Suède, rapporte un analyste chez Counterpoint.

Rappelons que Nokia et Ericsson, bénéficient, depuis plusieurs mois déjà, de l’exclusion de leurs rivaux chinois Huawei et ZTE sur de nombreux marchés, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie.