Viber lance de nouveaux outils pour faire face aux messages « SPAM »

Viber initie une campagne de lutte contre les messages indésirables « spam » en lançant de nouveaux outils pour protéger la confidentialité des utilisateurs, en offrant au passage la possibilité de déterminer qui peut les ajouter aux groupes de discussion.

Viber lance plusieurs outils pour lutter contre le spam et garantir la confidentialité des utilisateurs ainsi que la possibilité de rechercher d’autres utilisateurs par nom via la barre de recherche de l’application. La nouvelle possibilité de recherche sera protégée par des mesures supplémentaires conformément à l’engagement strict de Viber à garantir la confidentialité de ses utilisateurs.

Alors que le monde change et que les applications de messagerie acquièrent un rôle de plus en plus important dans la communication, les utilisateurs recherchent constamment des moyens supplémentaires d’étendre leurs réseaux de communication et de messagerie. Au milieu de cela, les usagers reçoivent plus de messages et d’informations chaque jour. Il est extrêmement important d’éviter les spams et de recevoir des informations vraiment inutiles. Le défi ici n’est pas de pouvoir communiquer avec les gens sur Internet, mais plutôt de le faire d’une manière sûre et extrêmement privée. Les nouveaux outils de protection de la vie privée de Viber offrent la possibilité d’obtenir des informations de manière sécurisée et hautement privée.

L’application Viber permet désormais de contrôler qui peut vous ajouter à des groupes de discussion ou des communautés, si la personne est anonyme ou connue ou alors fait partie de vos contacts enregistrés. Pour profiter de cette fonctionnalité, cliquez simplement sur plus> paramètres> confidentialité> communautés> contrôler qui peut vous ajouter aux communautés.

De plus, les invitations de discussion de groupe anonymes et les invitations à rejoindre les communautés seront déplacées vers la nouvelle boîte de demandes de messagerie pour garder la liste de discussion principale des utilisateurs organisée et exempte de demandes indésirables.

La nouvelle fonctionnalité de recherche de personnes dans l’application Viber donnera la possibilité d’étendre le réseau de communication tout en préservant au maximum la confidentialité de l’utilisateur. Dès que quelqu’un recherche son nom d’utilisateur dans la barre de recherche, le nom apparaît dans les résultats de recherche à côté de la photo de profil de l’utilisateur. Sur la base de la conviction de Viber en l’importance d’assurer la confidentialité des utilisateurs, toutes les conversations qui commencent par la recherche seront soumises à des mesures de confidentialité supplémentaires, dont les plus importantes sont:

– Le numéro de téléphone de chaque utilisateur reste caché à l’autre utilisateur jusqu’à ce qu’il soit partagé

– L’état de connexion de chaque utilisateur sera masqué

– Les appels vocaux et vidéo seront désactivés

Les utilisateurs qui ne souhaitent pas permettre à d’autres de les trouver via la recherche peuvent le sélectionner, il suffit de cliquer sur Plus> Paramètres> Confidentialité> Autoriser les utilisateurs à vous trouver par votre nom.

La barre de recherche et la boîte de demande de messagerie de Viber seront testées dans des pays spécifiques avant d’être déployées dans le monde entier.

«Il est important pour les utilisateurs d’étendre leur réseau social, mais garder leur espace de communication personnel exempt de spam est l’autre aspect important de ce processus», déclare Mme Anna Znamenskaya, Directrice du Développement chez Rakuten Viber. « Des solutions parfaites, comme celles que nous lançons actuellement, permettront à nos utilisateurs d’élargir leurs horizons tout en gardant à l’esprit leur sécurité et leur confidentialité. » conclura Mme Znamenskaya.