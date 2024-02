Télécommunications : l’Algérie s’apprête à se lancer dans la 5G

Ericsson Algérie, vient d’annoncer sa préparation pour le lancement de la 5G en Algérie, ce qui représentera une avancée majeure dans la transformation numérique voulue par le pays.

A l’occasion de la cinquième édition de l’Ericsson Day tenue à Alger, Yacine Zerrouki, Directeur général d’Ericsson Algérie, a révélé, que le géant groupe suédois est prêt à accompagner l’Algérie dans l’introduction de la 5G, et ceci après la réussite de tests effectués par les opérateurs locaux et des investissements significatifs du gouvernement en infrastructures et digitalisation.

De son côté le gouvernement algérien, via le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, a souligné les efforts considérables des autorités dans sa stratégie de transformation numérique depuis 2020, exprimant sa satisfaction des résultats positifs obtenus, encourageant la poursuite des efforts.

Pour sa part, Ericsson, estime que l’introduction de la 5G en Algérie est vue comme un levier pour renforcer la croissance de l’industrie des télécommunications dans la région MENA. Le géant mondial des télécommunications souligne l’importance des services innovants, tels que les services financiers mobiles et l’accès fixe sans fil pour la croissance future.