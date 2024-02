Djezzy signe une convention de partenariat avec la Direction de la Formation et de l’Enseignement Professionnels d’Alger

Djezzy, leader de l’innovation dans le secteur des télécommunications en Algérie, annonce la signature d'une convention de partenariat avec la Direction de la Formation et de l'Enseignement Professionnels (DFEPWA) de la wilaya d'Alger, le but étant la modernisation de la formation professionnelle.

La cérémonie de signature de la convention de partenariat s’est déroulée le 30 janvier 2024 à Alger en présence de Monsieur Yacine Merabi, Ministre de la Formation et de l’Enseignement Professionnels, de Monsieur Kamel Moula, Président du Conseil du Renouveau Economique Algérien (CREA), de Monsieur Mokhtar Ben Nili, Directeur de la DFEP de la Wilaya d’Alger et de Monsieur Adnane Zeribi, Directeur des Ressources Humaines de Djezzy.

Ensemble, Djezzy et la DFEP s’engagent à revitaliser et moderniser les programmes de formation professionnelle, les adaptant aux dernières avancées technologiques pour faciliter le recrutement. Une démarche qui permettra de favoriser l’intégration des apprenants dans le monde professionnel à travers des stages pratiques rémunérés en plus d’un présalaire déjà règlementé.

Dans le cadre de cette convention, les partenaires travailleront également afin de mettre en place des programmes de formation spécialisés, encourageant l’excellence dans des domaines spécifiques. Ce partenariat s’inscrit dans la continuité des actions entreprises par Djezzy depuis 2007, où plus de 1000 apprentis ont été accueillis et encadrés par les employés dans plus de 12 spécialités.

La signature de cette convention est une étape cruciale dans l’engagement de Djezzy et de la DFEP de la wilaya d’Alger en faveur du développement des compétences et de l’employabilité en Algérie à travers le partage d’une vision commune de la formation professionnelle comme levier essentiel du progrès social et économique.