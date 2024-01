Industrie : inauguration d’une usine de Production de Téléviseurs Samsung à Sétif

Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a officiellement inauguré l'usine de production de téléviseurs Samsung dans la zone industrielle de la wilaya de Sétif, marquant ainsi une étape majeure dans le renforcement du secteur industriel de l'Algérie. L'événement a rassemblé des représentants du gouvernement, de l’entreprise Samsung ainsi que son partenaire local SINOVA, des partenaires stratégiques et des membres de la communauté locale.

Cet événement vise à mettre en lumière l’expertise technologique de Samsung Electronics et la synergie fructueuse avec SINOVA, et marque un engagement fort envers la vision de diversification économique de l’Algérie et souligne également l’importance de la production nationale dans cette ère de transformation économique.

L’ensemble des usines couvre une superficie impressionnante de 75 000 m², avec une portion de 10 000 m² réservée spécifiquement à l’unité de téléviseurs. Ces installations industrielles représentent un investissement majeur de la part de SINOVA dans le pays, témoignant de la confiance des deux partenaires dans le potentiel de croissance du marché algérien. Cette installation de pointe est dédiée à la production de téléviseurs de haute qualité, répondant aux normes mondiales en matière de technologie et d’innovation.

Samsung-SINOVA : Un Partenariat Stratégique

Le partenariat stratégique entre Samsung et SINOVA, une entreprise locale dynamique créée le 26 mai 2021, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’appareils électroménagers et électroniques, représente une alliance significative dans ce secteur. L’année 2023 a marqué le lancement opérationnel de l’usine, qui compte une équipe de 1000 employés, le complexe de production se divise en trois unités majeures à savoir : les réfrigérateurs, les téléviseurs et les machines à laver, abritant aussi deux unités d’injection plastique et de polystyrène). Chaque Gamme présente un taux d’intégration spécifique, soulignant l’engagement envers la qualité et l’efficacité. Les machines à laver affichent un taux d’intégration allant jusqu’à 40 %, les réfrigérateurs de 60 à 70 %, les téléviseurs de 15 à 20 %, et les climatiseurs visent un taux d’intégration ambitieux de 30 à 40 %.



Dans son discours inaugural, le ministre de l’Industrie a souligné l’importance stratégique de cette usine pour le développement économique du pays. Il a déclaré : « L’inauguration de cette usine de production de téléviseurs Samsung témoigne de l’engagement continu du gouvernement envers la promotion de l’industrie nationale. Cela renforce également notre position sur la scène internationale en tant que destination d’investissement attractive. »



L’usine de Sétif jouera un rôle crucial dans la création d’emplois locaux et contribuera à la croissance économique de la région. De plus, elle stimulera l’écosystème industriel en favorisant le développement de compétences techniques et en encourageant la collaboration avec des partenaires locaux.



Pour sa part, le Directeur de Samsung Electronics, Bureau d’Alger, M. Hunjoon Jung, a exprimé sa satisfaction quant à l’achèvement réussi de l’usine, déclarant : « C’est avec une immense fierté que nous célébrons aujourd’hui l’inauguration de l’usine de production de notre partenaire local SINOVA à Sétif, un jalon significatif dans notre histoire en Algérie.

Il a ajouté : « Nous tenons à saluer la stratégie du gouvernement algérien axée sur le développement industriel, soulignant que l’Algérie possède les capacités nécessaires pour établir un secteur manufacturier solide, tout en rappelant l’engagement de Samsung à transférer une technologie de pointe pour favoriser la production locale de biens de haute qualité. Le partenariat avec SINOVA va au-delà de la simple fourniture de produits, impliquant un soutien actif à travers des formations et un transfert de savoir-faire pour les partenaires algériens. Samsung contribue également à l’expansion du marché du travail en investissant pour créer des emplois directs et indirects, tout en s’engageant à former une main-d’œuvre qualifiée en Algérie pour soutenir les aspirations industrielles du pays.



De son côté, le Directeur de SINOVA, M. Djamil Belilita, a déclaré : « Cette collaboration prometteuse entre Samsung et SINOVA reflète une synergie d’expertise et d’innovation, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans l’industrie des appareils électroménagers et électroniques. En unissant nos forces, nous ambitionnons de répondre aux besoins croissants du marché algérien et de contribuer au développement durable de l’industrie locale.

Une Gamme premium de Produits Locaux



Au cœur de l’univers des téléviseurs, Samsung se distingue comme le leader indiscutable, offrant une gamme diversifiée qui répond aux besoins variés des consommateurs. Parmi les choix phares, on retrouve les séries Crystal UHD, QLED et Neo QLED, disponible en très large gamme allant de 32 pouces à 85 pouces, chacune apportant une expérience visuelle immersive unique et des performances exceptionnelles.



En outre, l’usine SINOVA a récemment élargi sa gamme de téléviseurs Samsung en introduisant la série OLED, venant s’ajouter aux choix emblématiques de la marque. Cette expansion marque une avancée significative dans la qualité d’image, offrant des noirs profonds, des contrastes impressionnants et des couleurs éclatantes grâce à la technologie OLED. Avec cette nouvelle série, Samsung continue de repousser les limites de l’innovation en matière de téléviseurs, offrant une expérience visuelle immersive à tous les passionnés de divertissement.



L’événement a été clôturé par une visite guidée de l’usine, permettant aux invités de découvrir de près les installations de production de pointe des téléviseurs ainsi que des autres unités de production, comprenant les machines à laver et les réfrigérateurs de qualité premium. En 2024, Samsung fera son retour sur le marché algérien avec une gamme de climatiseurs de type Split, tant attendue.