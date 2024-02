Google lance les Passkeys en remplacement des mots de passe sur les appareils Pixel

Google accélère le déploiement de sa nouvelle fonctionnalité de Passkeys, qui permet aux utilisateurs de Pixel de se connecter à leurs comptes en ligne via une authentification biométrique ou par l'appareil en remplacement aux mots de passe classique.

La firme de Mountain View acclère sur sa nouvelle fonctionnalité de passkeys. Il s’agit d’un moyen de connexion à des comptes sans utiliser le mot de passe. En effet, au lieu de saisir un mot de passe pas toujours facile à retenir, les utilisateurs peuvent simplement utiliser leur empreinte digitale, leur visage, ou le code PIN de l’appareil pour se connecter.

Pour les plus sceptiques, il faut noter que les passkeys sont uniques pour chaque compte et pour chaque appareil, ce qui rend plus surs les comptes, et baisse le risque d’attaques par hameçonnage. Google a introduit les passkeys dans le cadre de la mise à jour des fonctionnalités de décembre pour les appareils Pixel.

Pour y accéder, les utilisateurs d’appareils Pixel peuvent accéder au gestionnaire de mots de passe Google sur leurs appareils et voir une carte “Simplifiez votre connexion” qui leur indique les comptes qu’ils peuvent mettre à niveau vers les passkeys.