Samsung Galaxy S25 FE : lancement prévu le 19 septembre avec un design plus fin et un prix attractif

Ce lancement anticipé permettrait à Samsung de libérer son calendrier pour d’autres nouveautés, comme son smartphone pliable tri-fold prévu en fin d’année.
Le Galaxy S25 FE proposera un design plus fin et plus léger (7,4 mm d’épaisseur, 190 g) avec un cadre en aluminium renforcé et un écran protégé par du Gorilla Glass Victus+. Il sera décliné en plusieurs coloris : noir, blanc, bleu clair et bleu foncé.
Côté technique, il offrira :
- Écran : 6,7 pouces Full HD+ 120 Hz
- Processeur : Exynos 2400
- Mémoire : 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage
- Système : Android 16 (One UI 8) avec 7 ans de mises à jour
Le prix pourrait rester environ 620 €, soit légèrement moins cher que le S24 FE, renforçant son positionnement compétitif. Une présentation officielle pourrait avoir lieu lors de l’IFA 2025 à Berlin.