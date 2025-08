Idoom Fibre : Algérie Télécom double les débits jusqu’à 1,5 Gbps sans augmentation de prix

Algérie Télécom a annoncé ce dimanche le lancement de nouvelles offres Idoom Fibre avec des débits boostés allant jusqu’à 1,5 Gbps, sans aucun impact sur les tarifs en vigueur. Cette initiative marque une avancée majeure dans la démocratisation du très haut débit en Algérie.

Les débits ont été doublés sur l’ensemble des offres existantes, permettant aux abonnés de bénéficier automatiquement d’une vitesse accrue, sans interruption de service ni démarches supplémentaires. Désormais, les nouveaux paliers proposés sont les suivants :



* 60 Mbps à 2200 DA/mois

* 120 Mbps à 2400 DA

* 240 Mbps à 2600 DA

* 480 Mbps à 2800 DA

* 600 Mbps à 3000 DA

* 1 Gbps à 3600 DA

* Et une offre exceptionnelle à 1,5 Gbps pour 4200 DA, issue de l’extension de l’abonnement 1,2 Gbps.

Ces débits permettent de répondre aux usages les plus exigeants : streaming 4K/8K, gaming en ligne, visioconférences, télétravail, ou transferts de gros fichiers, offrant ainsi une expérience numérique de nouvelle génération.

En parallèle, de nouvelles formules d’abonnement ont été mises en place pour séduire les nouveaux clients. Elles incluent :



* La gratuité du modem optique

* L’installation offerte

* Un mois de connexion gratuit

« Ces nouvelles offres ont été pensées pour simplifier l’accès à la fibre optique et offrir plus de flexibilité et de performance à tous nos usagers », indique Algérie Télécom.

Avec cette initiative ambitieuse, l’opérateur public confirme son engagement en faveur de l’inclusion numérique et de l’amélioration constante de la connectivité pour tous les foyers algériens.