Réseau 5G : L’Union Européenne donne le feu vert pour Huawei

La Commission européenne accepte que le géant chinois Huawei développe sa 5G. L'annonce est intervenue après une décision similaire prise, mardi, par le gouvernement britannique.

Réagissant à cette nouvelle, Huawei salue la décision de l’Europe, qui lui permet de continuer à participer au déploiement de la 5G en Europe. Cette autorisation se fera cependant sous de strictes conditions. « Nous en Europe, on accepte tout le monde mais on a des règles, ces règles sont claires, exigeantes », a déclaré le commissaire européen à l’Industrie, Thierry Breton, lors de la présentation d’un guide de mesures à prendre dans l’UE pour assurer la sécurité des réseaux 5G.

Le but de ces recommandations est d’éliminer les risques spécifiques au déploiement des infrastructures de la nouvelle technologie. Selon le communiqué de l’UE, il est recommandé de procéder à des « exclusions nécessaires (…) pour les actifs critiques et sensibles (…) tels que les fonctions de gestion et d’orchestration du réseau ».

Rappelons que Huawei est présent en Europe depuis près de 20 ans et a fait ses preuves en matière de sécurité. « Nous continuerons de travailler avec les gouvernements européens et l’industrie pour développer des normes communes afin de renforcer la sécurité et la fiabilité du réseau », a affirmé Huawei dans un communiqué de presse.

A noter que Le gouvernement britannique a autorisé Huawei à participer à certaines parties du déploiement du réseau 5G du pays.