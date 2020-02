Bomare Compagny augmente sa production des TV à 2 millions d’unités en 2020

Bomare Compagny connue sous la marque commerciale de Stream Système a de grands objectifs pour 2020. Il vise grand dans un marché national assez demandeur. Invité au Forum du quotidien arabophone ‘’El Likaa’’, Ali Boumedienne, Directeur général de Bomare Compagny annonce l’augmentation, cette année, de la production à 2 millions d’unités de téléviseurs dont 70% seront destinés à l’exportation.

M Boumedienne indique également que l’objectif est d’atteindre 70% de taux d’intégration, tout en poursuivant son accompagnement et la formation des étudiants algériens. « Notre objectif est d’offrir un produit de qualité au consommateur algérien conforme aux normes internationales avec un bon service après-vente », a-t-il déclaré à l’assistance. Le premier responsable de Bomare Company a fait savoir que depuis leur lancement le but n’était pas seulement de vendre, mais de construire un produit ‘’made in Algérie’’, puis pouvoir exporter et faire connaitre ce produit sur le marché international notamment les marchés européens et africains. « Nous voulons dès le début offrir un produit avec un bon rapport qualité/prix », souligne M Boumedienne.



Par ailleurs, le conférencier est revenu sur les difficultés que rencontrent les différentes entreprises algériennes activant dans le secteur des télécommunications. « Durant l’année 2019, notre production a connu une baisse estimée à 15% », a-t-il dit. Interrogé sur l’avenir de la téléphonie mobile en Algérie ; M Boumedienne dira que le montage des smartphones est temporairement en arrêt dans les usines de Bomare Compagny à cause des dernières lois algériennes qui ne favorisent pas le montage des téléphones localement.