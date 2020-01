London Stock Exchange Group: BOMARE COMPANY parmi les entreprises africaines les plus performantes en 2019

Un an après sa distinction comme une entreprise «inspirante» pour l’Afrique par London Stock Exchange Group (LSEG) pour l’an 2018, BOMARE COMPANY est l’unique entreprise algérienne à avoir été classée parmi les entreprises africainesles plus performantes en 2019 dans le rapportde London Stock Exchange Group (LSEG) réalisé en collaboration avec le cabinet d’audit internationalPricewaterhouseCoopers (PwC) durant le mois en cours.

En effet, le rapport de London Stock Exchange Group (LSEG) réalisé en collaboration avec PricewaterhouseCoopers (PwC) s’inscrit dans la continuité du rapport « Companies to inspire Africa »rendu public en janvier 2019, le rapport paru dernièrement classe les entreprises africaines par catégories selon leur évolution. BOMARE COMPANY qui entame sa 19e année d’existence sur le marché algérien de l’électronique a été classée dans la catégorie des entreprises ayant réalisé une évolution de son chiffre d’affaire et une expansion de ses capacités de vente et de produits.

Ce même rapport a aussi souligné l’évolution de BOMARE COMPANY en termes de développement de joint-venture notamment en signant d’importants contrats avec des partenaires de renom comme l’américain KaiOS Technologies et l’allemand FOXXUM tous deux leaders dans le secteur du développement de solutions smart.

Le rapport reviendra également sur les performances de BOMARE COMPANY à l’international avec l’expansion de son activité en 2019 en pénétrant de nouveaux marchés comme le marché italien et bientôt le marché allemand, un marché porteur à fort potentiel, qui représente à lui seul 15 millions de TV par an, grâce à ce marché BOMARE COMPANY pourra envisager d’exporter ses produits vers la Suède, la Finlande, le Danemark, la Norvège et l’Europe de l’Est.