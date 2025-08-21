POCO lance le M7: un smartphone géant qui mise tout sur l’autonomie

Le POCO M7 vient d’être officialisé avec pour atouts principaux une batterie XXL de 7000 mAh et un rapport qualité-prix très agressif.

Grâce à la technologie silicium-carbone et à une puce d’optimisation énergétique, le POCO M7 promet jusqu’à deux jours d’autonomie, une charge rapide 33W et des fonctions avancées comme le redémarrage même batterie à plat.

Côté multimédia, il embarque un écran géant de 6,9 pouces FHD+ à 144 Hz adaptatif, certifié TÜV Rheinland, et des haut-parleurs puissants compatibles Hi-Res Audio. Le design reste sobre (IP64, trois coloris), avec un processeur Snapdragon 685, HyperOS de Xiaomi, Google Gemini et stockage extensible jusqu’à 2 To.

La photo n’est pas le point fort, mais le capteur principal de 50 MP et les fonctions logicielles offrent un rendu correct.

Le POCO M7 sera proposé en deux versions abordables :