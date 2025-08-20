Banque Extérieure d’Algérie : attention aux arnaques de recrutement frauduleux

La Banque Extérieure d’Algérie (BEA) a mis en garde contre une arnaque circulant sur les réseaux sociaux, prétendant lancer une campagne de recrutement en ligne avec de fortes rémunérations journalières.

Dans un communiqué publié le 19 août, la BEA a démenti cette information, rappelant que ses offres officielles sont diffusées uniquement via ses canaux institutionnels (site officiel, presse nationale, plateformes spécialisées).



La banque décline toute responsabilité face aux préjudices liés à ces publications frauduleuses. Ce type d’escroquerie avait déjà visé d’autres institutions, comme Algérie Poste fin juillet.