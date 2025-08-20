Dans un communiqué publié le 19 août, la BEA a démenti cette information, rappelant que ses offres officielles sont diffusées uniquement via ses canaux institutionnels (site officiel, presse nationale, plateformes spécialisées).
La banque décline toute responsabilité face aux préjudices liés à ces publications frauduleuses. Ce type d’escroquerie avait déjà visé d’autres institutions, comme Algérie Poste fin juillet.
Banque Extérieure d’Algérie : attention aux arnaques de recrutement frauduleux
