Paiement électronique : Algérie Poste mise sur les étudiants avec une carte Edahabia spéciale

Algérie Poste annonce la sortie d’une nouvelle carte de paiement électronique "Edahabia" à destination des nouveaux titulaires du baccalauréat.

Développée en partenariat avec les ministères de la Poste et de l’Enseignement supérieur, cette initiative vise à faciliter la vie estudiantine et à initier les jeunes à la culture du paiement électronique.

Cette carte conserve toutes les fonctionnalités classiques de l’Edahabia (retraits, paiements en ligne, factures, achats via TPE), mais sera progressivement enrichie de services spécifiques au milieu universitaire : paiement des frais, restauration ou autres services liés à la vie académique.

Algérie Poste prévoit également une campagne nationale de sensibilisation pour promouvoir ce produit et renforcer la confiance dans les services numériques. L’objectif est d’accompagner la transition digitale du pays en rendant les étudiants plus autonomes et familiers avec les outils financiers modernes.



La nouvelle carte sera disponible officiellement à partir du mois de septembre prochain.