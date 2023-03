Ooredoo Sponsor du Forum des athlètes Africains

Opérateur technologique et économique, Ooredoo, a pris part en tant que sponsor, au Forum des athlètes africains, qui s’est tenu les 11 et 12 Mars 2023 à l’Hôtel « Sables d’Or » à Alger.

La cérémonie d’ouverture de cette importante rencontre continentale, qui a été présidée par M. Mustapha Berraf, Président de l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA), a été rehaussée notamment par la présence du Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abderrazak Sebgag, du Président du Comité Olympique Algérien (COA), M. Abderrahmane Hammad, la présidente de la Commission des Athlètes du CIO, de Champions Mondiaux et Olympiques ainsi que de grandes personnalités sportives nationales et africaines.

Organisé par l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) en collaboration avec le Comité International Olympique (CIO), ce forum est une opportunité pour les représentants des athlètes des 54 Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (CNOs) de débattre des grandes questions qui concernent les athlètes du continent et d’élire à cette occasion leurs représentants dans la commission des athlètes de l’ACNOA.

A travers sa participation à cet évènement continental, Ooredoo confirme son engagement dans l’accompagnement des rendez-vous sportifs majeurs.