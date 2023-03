Mobilis publie son bilan financier de l’année 2022 : une évolution de plus de 18%

Avec un chiffre d’affaire de 144 Milliards de Dinars, ATM Mobilis réalise une année exceptionnelle dans l’histoire de la téléphonie mobile en Algérie affichant une évolution de plus de 18% en comparaison à l’exercice 2021.

En effet, ATM Mobilis a clôturé le 4ème trimestre avec une croissance de plus de 13% comparativement au troisième trimestre, et de 36% par rapport au quatrième trimestre de l’année 2021.



L’EBITDA, quant à elle, affiche une progression de plus de 17% pour atteindre un montant de 61 Milliards de Dinars.



Ce résultat est le fruit de la mise en œuvre d’une stratégie visant l’amélioration des performances et de la qualité du réseau en matière de couverture et de débit.



Cette année historique ne s’arrête pas aux performances financières, mais elle a également été marquée par l’accompagnement remarquable et des performances inédites de l’opérateur lors de l’organisation par notre pays de plusieurs évènements d’envergure à l’image des Jeux Méditerranéens d’Oran et du sommet arabe à Alger.



A l’occasion de ce résultat, le Président Directeur Général d’ATM Mobilis Monsieur Chaouki BOUKHAZANI déclare :



» Certes, ATM Mobilis a clôturé l’année 2022 avec des résultats positifs exceptionnels sur tous les plans, mais notre grand défi est d’inscrire ces performances dans la durée.

Les performances techniques, commerciales, marketing et communication enregistrés par l’opérateur confirment la justesse des décisions prises sur tous les plans, notamment celles liées aux aspects managériaux de l’entreprise. La durabilité de ces performances ne peut être dissociée de l’instauration d’une culture d’entreprise encourageant et valorisant le travail, l’innovation et l’initiative.

C’est aussi l’occasion de saluer l’adhésion et l’effort de l’ensemble des employés d’ATM Mobilis pour atteindre cette performance historique. L’amélioration continue de la qualité de notre réseau pour offrir à l’ensemble des acteurs une couverture et un débit facilitant la transformation numérique, reste notre première préoccupation.

Conscient de l’importance de l’économie de la connaissance, des startups et de la recherche et du développement pour l’avenir de notre pays et en application de son nouveau slogan (Ensemble, construisons l’avenir), ATM Mobilis a pris la décision de réserver annuellement 1% de son chiffre d’affaire (1,4 Milliards de dinars pour cette année) pour contribuer au développement des startups et de la numérisation en Algérie. »