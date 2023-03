Futur Pixel 7a : sa fiche technique serait connue

Google prépare l’arrivée de son nouveau smartphone abordable Pixel 7a, un terminal haut de gamme dont un leaker affirme connaitre les caractéristiques techniques.

La marque de Moutain View gagne de plus en plus de parts de marché sur le segment des smartphones, notamment grâce à son excellent rapport qualité-prix que ça soit dans sa gamme principale ou dans sa gamme « a » plus abordable.

Justement, Google lancera cette année le nouveau Pixel 7a, un nouveau terminal qui promet déjà d’intégrer un écran 90 Hz, tandis que sa fiche technique pourrait être déjà connue comme l’affirme le leaker Debayan Roy.

En effet, ce dernier affirme que le prochain Google 7a, adopterait un écran Full HD+ de 6,1 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, la même puce Tensor G2 que le Pixel 7, un capteur principal IMX787 de 64 MP, un grand-angle de 12 MP. La RAM serait au format LPDDR5 et du stockage UFS 3.1.

Il faudra bien sur prendre des précautions quant à la crédibilité de ces informations, ou il faudra attendre le mois de mai au lancement du Pixel 7a pour tout savoir sur le terminal.