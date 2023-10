Ooredoo marque la Journée Internationale de la Canne Blanche

Fidèle à son engagement envers la société civile, Ooredoo entreprise citoyenne par excellence, participe à la cérémonie de célébration de « La Journée Internationale de la Canne Blanche », organisée le dimanche 15 octobre 2023 par l’Association Nationale des non-voyants « La Canne Blanche », à la Bibliothèque Nationale d’El Hamma, à Alger.

Durant cette cérémonie, qui a connu la présence du représentant de Ooredoo, M. Ramdane Djezairi, Directeur des Affaires Corporatives, la startup « Strapplife » a annoncé le lancement prochain du 1er Hackathon dédié aux personnes non-voyantes, sous le slogan « Let’s See Your Ideas / Voyons Vos Idées ».



Lors de cette journée, une séance didactique explicative a été dispensée par un spécialiste quant à l’utilisation de la Canne Blanche, qui sert à aider la personne atteinte de cécité ou d’une déficience visuelle à se déplacer et éviter les obstacles et signaler aux autres que l’on soit aveugle ou malvoyant.

Cet événement a été également ponctué par la remise des récompenses à une dizaine de nouveaux bacheliers non-voyants, qui ont réussi à décrocher avec brio leur examen du baccalauréat.

Il y a lieu de rappeler que dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale de l’entreprise, Ooredoo avait apporté, en 2022, son aide à l’Association « La Canne Blanche », à travers une donation financière destinée à l’acquisition de téléphones portables pour les bacheliers non-voyants et de tablettes à cuvettes, pour écriture braille pour les enfants issus des écoles spécialisées.

Cette opération avait touché plusieurs wilayas à travers les différentes régions du pays, à savoir : El Oued, Ouargla, Sétif, Batna, Oum El Bouaghi, Laghouat, Tiaret, Annaba, Constantine, Bordj Bou Arreridj, Msila, Khenchela, Djelfa, Alger, Oran, Mascara, Saida, Tlemcen, Bechar, Adrar, Biskra, Mechria et Bordj Menaiel.

A travers sa présence à cette cérémonie, Ooredoo réitère son engagement d’entreprise citoyenne et responsable, et affiche son soutien indéfectible dans les actions de sensibilisation autour de la promotion des droits des personnes vivant avec un handicap sous toutes ses formes.