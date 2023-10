Smartphones : 55 % de la population mondiale en possède un

Selon le dernier rapport de la GSM Association, le nombre de propriétaires de Smartphones dans le monde est passé à 4,3 milliards à la fin 2022, ce qui représente 55 % de la population mondiale.

Il paraissait lointain le temps, ou on vivait sans smartphone, et pourtant malgré sa généralité dans l’occident et pays développés, sa percée reste timide dans le reste du monde. Toutefois, le nombre d’utilisateurs de smartphone dans le monde augmente chaque jour.

Selon GSM Association, on compte désormais 4,3 milliards de propriétaires de smartphone dans le monde ce qui représente 55 % de la population mondiale à la fin de l’année 2022. De plus, c’est désormais 4,6 milliards de personnes ont désormais un accès à Internet via un appareil mobile, dont 4 milliards via un smartphone.

Des chiffres qui sont en contraste, avec le nombre de 8 milliards de smartphones en circulation dans le monde. Une différence expliquée, par le nombre de smartphones par utilisateurs, plus élevé au sein de pays plus aisés.