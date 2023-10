Adobe lance un symbole pour distinguer les fausses images générées par l’IA

La société de logiciel Adopte vient de créer une icône, dont elle espère voir chez la majorité, qui a pour but de montrer si une photo est générée par l’intelligence artificielle ou non.

Récemment, avec l’intelligence artificielle, il est facile de croiser sur la toile des images plus improbables que jamais, comme, un Donald Trump qui se fait arrêter par la police, ou encore le pape François, qui danse en doudoune blanche, et ce sont évidemment des images fausses créées par une intelligence artificielle.

Avec l’arrivée de l’IA génératrice, il est difficile de distinguer une vraie photo d’une fausse. Pour faire face à toutes ces images générées, Adobe a justement cette idée en tête et dévoile le logo “cr“, pour Content Credetials.

Ce nouveau label, a été développé par plusieurs entreprises membres du groupe Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), dont Adobe et Microsoft font partie. Désormais lorsqu’il est apposé sur une image vous pouvez cliquer sur l’icone pour afficher plusieurs informations : qui la possède, quand elle a été créée, est-ce qu’elle a été faite avec une IA, si oui laquelle, etc.