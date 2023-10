WhatsApp : l’interface de l’application Android se renouvelle

WhatsApp, est enfin prêt pour le déploiement de sa nouvelle interface désormais moderne pour les utilisateurs de son application bêta Android. Elle arriverait chez tous les utilisateurs d’ici les prochaines semaines.

WhatsApp vient de commencer à déployer sa nouvelle interface utilisateur pour Android pour un nombre limité de bêta-testeurs. Il semblerait que WhatsApp a choisi la version 2.23.21.12 pour introduire ces changements de design, mais tous les utilisateurs de cette version n’ont pas accès aux nouveautés.

Le nouveau design, devrait être déployé au grand public dans les semaines à venir selon le média WABetaInfo. Toujours selon la même source, cette mise à jour apportera de nouvelles icônes et couleurs, ainsi que des modifications aux bulles de chat et au bouton d’action flottant. De plus, L’icône de profil est désormais située dans le coin supérieur droit, à côté des options Appareil photo et Recherche.