Ouverture du salon du commerce électronique et de l’économie numérique à Oran

Le salon du commerce électronique et de l’économie numérique s'est ouvert lundi au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d’Oran, avec la participation de 54 exposants, représentant des sociétés nationales et des start-up.

Cette manifestation, placée sous le patronage du ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, est lancée comme première édition régionale du salon « Excel Expo », organisé chaque année à Alger, qui est un événement important du genre en Afrique, drainant plus de 40.000 visiteurs, a souligné Chemseddine Habhoub, gérant de l’entreprise « Global Expansion Compagny », initiatrice de cet événement.

Ce salon, qui s’étale sur trois jours, regroupe 54 opérateurs dans le domaine du commerce électronique et des producteurs de services électroniques, des sociétés désirant la numérisation de leurs services commerciaux, ainsi que des instances publiques.

Quelque 8.000 visiteurs sont attendus à ce salon, à travers leurs inscriptions sur la plateforme numérique de la manifestation.

Un riche programme d’animation et de formation a été élaboré pour créer le plus grand nombre d’opportunités aux participants désirant bénéficier des performances des conférenciers, échanger des expériences avec les visiteurs de l’exposition dans des domaines numériques et entrepreneuriaux, à l’instar du commerce électronique, du e-marketing et de la numérisation des systèmes, entre autres.

Azzedine Harik, directeur de l’Information et de la Communication de l’entreprise Algérie Télécom, qui participe à ce salon, a souligné que ce dernier constitue une occasion pour présenter des offres et services numériques dispensés par l’entreprise via ses agences commerciales, qui contribuent à faciliter le travail des startups opérant dans le domaine des services numériques et du e-commerce ».

Il a ajouté qu' »Algérie Télécom œuvre à travers son infrastructure de base, à sa modernisation, en permanence, pour améliorer les services de télécommunications, notamment le raccordement au réseau internet, comme moyen principal du travail des entreprises activant dans le domaine du commerce électronique et des services numériques. (APS)