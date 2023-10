Galaxy S23 Ultra : Samsung vante les qualités de son ZOOM périscopique x10

Lancé en 2023, le Samsung Galaxy S23 Ultra est présenté comme l’un des modèles les plus performant dans sa catégorie notamment pour la prise de photos, grâce à son capteur principal de 200 Mpix et son zoom périscopique x10.

En 2022, le Galaxy S22 Ultra s’est très certainement imposé comme le meilleur Smartphone pour prendre des photos. Juger la qualité d’un cliché est évidemment un acte subjectif, mais le fleuron de Samsung avait, objectivement, l’avantage de sa polyvalence. Avec ses quatre modules à l’arrière, il offrait une diversité introuvable ailleurs.

Un an plus tard, le Galaxy S23 Ultra reprend quasiment à l’identique la formule de l’année dernière, à une différence près. Un capteur de 200 MP remplace celui de 108 MP, une nouvelle prouesse technique du constructeur coréen, aux capacités redoutables.

Il s’agit de la plus grande avancée de Samsung dans ce domaine depuis des années, étant donné que les trois dernières générations de téléphones Galaxy S Ultra étaient équipées d’un capteur principal de 108 mégapixels, depuis le Galaxy S20 Ultra en 2020.

Mais les mégapixels seuls ne racontent pas toute l’histoire. La taille du capteur, la vitesse et les algorithmes de traitement d’image affectent également la qualité d’image de l’appareil photo. Ces algorithmes jouent en effet un rôle important dans les améliorations apportées à l’appareil photo du Galaxy S23 Ultra.

L’appareil photo le plus avancé de la série des Galaxy :

En matière d’équipements, le S23 ultra est doté de cinq capteurs différents. Rien que ça. On retrouve ainsi à l’arrière du téléphone un ultra grand angle de 12 MP, un grand angle de 200 MP, et deux téléobjectifs de 10 MP chacun.

Ajoutez à cela des technologies d’IA avancées pour chacun des appareils et vous obtenez un Smartphone capable de s’adapter aux différentes situations de lumières et de netteté en temps réel.

En outre, le Galaxy S23 Ultra offre une large gamme d’options de prise de vue, notamment le grand angle, l’ultra grand angle et même la téléphotographie, en utilisant trois types d’objectifs arrière principaux et l’appareil photo téléobjectif à zoom optique 3x. Chacun des objectifs arrière prend des photos et crée des images uniques qui capturent différentes vibrations dans diverses conditions et paramètres.

De plus, le Galaxy S23 Ultra prend des photos de 12 mégapixels par défaut, regroupant 16 mégapixels pour former un mégapixel géant. Cela permet au capteur de recueillir plus de lumière, ce qui pourrait être utile lors de la prise de vue dans des environnements sombres.

Les caméras frontales de tous les Galaxy S23 sont composées d’un capteur amélioré de 12 mégapixels.

Il convient de rappeler que l’appareil photo à l’avant utilise également l’intelligence artificielle pour améliorer l’identification des objets afin d’optimiser les images en conséquence plutôt que de privilégier la définition. Cela signifie qu’il devrait être plus efficace pour distinguer les personnes de leur arrière-plan avec plus de précision.

Un ZOOM hors norme :

Le Galaxy S23 Ultra hérite des mêmes capacités de zoom que son prédécesseur, offrant un zoom optique 3x ou 10x et un zoom numérique jusqu’à 100x. Comme le S22 Ultra, le S23 Ultra utilise deux téléobjectifs de 10 mégapixels pour y parvenir. Même si le mode nuit était un point fort de la gamme Galaxy S22, Samsung affirme avoir encore amélioré la façon dont le Galaxy S23 Ultra peut capturer des photos dans l’obscurité.

L’enregistrement vidéo subit un léger changement dans la gamme, la famille S23 prenant en charge 30 images par seconde lors de prises de vue en 8K. Il s’agit d’une augmentation par rapport aux 24 images par seconde du S22 Ultra.

Il est également possible de filmer des vidéos 1080p à 120 images par seconde au lieu de 60 images par seconde, ce qui améliore la qualité des ralentis. De plus, l’angle de correction de sa stabilisation d’image optique a doublé.

Le capteur de 200 Mpix offre des détails d’exception :



* Il permet de collecter beaucoup d’informations sur une image, afin d’améliorer le traitement algorithmique (le traitement qui a lieu après la photo, pour mieux prendre en compte l’environnement et optimiser les réglages de la photo). Ce surplus de données collectées permet notamment d’améliorer la luminosité en basses lumières.



* Il augmente la qualité du zoom numérique, en permettant de redimensionner drastiquement une image sans perte de qualité après l’avoir prise.



En mode 200 MP, la qualité du zoom numérique est vraiment impressionnante. On peut vraiment se rendre très loin dans l’image et lire du texte, sans avoir à utiliser de zoom optique.

De l’ultra grand-angle au zoom numérique x100, le Galaxy S23 Ultra offre une amplitude de zoom de 200. C’est énorme, aucun Smartphone ne fait mieux. Le plus impressionnant réside dans les qualités des algorithmes de Samsung, capables de proposer un zoom numérique x30 quasiment parfait. C’est au-delà que les pixels commencent à apparaître, mais le x100 permet tout de même de lire un panneau qu’aucun œil humain ne serait capable de déchiffrer.

Aujourd’hui, on pourrait croire qu’il s’agit d’un vrai zoom, comme sur un vrai appareil photo. Le capteur de 200 mégapixels du Samsung Galaxy S23 Ultra est sans doute l’une des technologies les plus excitantes du fleuron sud-coréen.