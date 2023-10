Mobilis encourage les verts : Algérie vs Cap Vert / Egypte vs Algérie

ATM Mobilis, Partenaire Officiel de la Fédération Algérienne de Football (FAF) et des Équipes Nationales, encourage les Verts à l’occasion des deux rencontres amicales de préparation en prévision des prochaines échéances internationales, notamment le début des éliminatoires du Mondiale 2026 et la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2024) en Côte d’Ivoire.

Après les deux matches amicaux disputés au mois de septembre dernier, face la Tunisie et le Sénégal, l’équipe nationale disputera deux nouvelles joutes amicales, contre d’abord le Cap-Vert, le jeudi 12 octobre à 20h00 au Stade du Chahid Hamlaoui de Constantine, puis se déplacera à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis, pour affronter l’Égypte, le lundi 16 octobre à 17h00 (heure algérienne), au stade Hazaa-Bin-Zayed d’Al-Aïn.

Pour rappel, l’Algérie s’est qualifiée pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations prévue en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, et s’apprête à entamer la campagne des qualifications et valider son billet à l’épreuve mondiale, début du mois prochain.

Fidèle à son engagement d’accompagner et d’encourager les Guerriers du Désert, ATM Mobilis ne ménagera aucun effort pour les soutenir, partout et à tout moment de leur parcours.