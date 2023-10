Bomare Company participe au salon Algest 2023 : l’Innovation et l’Excellence au rendez-vous

BOMARE COMPANY prend part au salon Algest 2023, qui se tiendra du 16 au 19 octobre 2023 au niveau de la SAFEX « Pins Maritimes » à Alger. Cette année, le leader dans le domaine électronique en Algérie mettra en avant son engagement envers l'innovation, l'excellence et l'évolution constante de ses produits et services.

Algest est un événement incontournable dans le secteur de la sous-traitance industrielle réunissant les acteurs clés de l’industrie et offrant une plateforme pour discuter des dernières tendances, des meilleures pratiques et des opportunités d’affaires.



Lors du salon Algest sous sa 8ème édition, les visiteurs pourront découvrir l’ensemble de la gamme de produits et de solutions innovantes que BOMARE COMPANY a à offrir. Une équipe d’experts sera présente pour discuter des défis spécifiques auxquels sont confrontées les entreprises du secteur industriel et pour présenter des solutions sur mesure qui répondent à leurs besoins.



Le communiqué de BOMARE COMPANY indique que l’entreprise s’engage à rester à la pointe de l’industrie, en investissant continuellement dans la recherche et le développement pour offrir des produits et des services de la plus haute qualité.



Les visiteurs d’Algest 2023 sont invités à rendre visite au stand de BOMARE COMPANY au pavillon U, où ils pourront en apprendre davantage sur les dernières innovations, discuter de partenariats potentiels et explorer les opportunités de collaboration.