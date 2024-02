Ooredoo encourage l’entrepreneuriat de la femme rurale à Khenchela

Poursuivant ses actions citoyennes et de développement durable, Ooredoo a soutenu le projet de réalisation de la première ferme d'élevage de bétail en faveur des femmes rurales de la commune de Khirane relevant de la wilaya de Khenchela.

Initiée par l’Association « Mains des Femmes Rurales » de Khenchela, l’inauguration de cette ferme pilote a eu lieu ce lundi 12 février 2024, en présence du représentant du Wali et des autorités locales de Khenchela, de M. Ramdane Djezairi, Directeur des Affaires Corporatives de Ooredoo ainsi que des représentants des partenaires impliqués dans ce projet.

Forte de son statut d’entreprise socialement responsable et engagée dans les projets de développement durable, Ooredoo a accompagné l’Association « Mains des femmes rurales » à travers une contribution financière pour la construction de cette ferme rurale, consacrée à l’élevage laitier ainsi qu’à la production et la vente de produits laitiers dans la région.

La ferme rurale est un projet ambitieux visant à soutenir les femmes rurales de la région de la localité de Khirane, située à 70 km du chef-lieu de la wilaya de Khenchela, dans l’élevage laitier et de promouvoir la production et la commercialisation de produits laitiers. Ce projet pilote contribuera à la création d’emplois et à l’amélioration de l’environnement rural et de la qualité de vie des habitants de la région.

A cette occasion, le Directeur général de Ooredoo, M. Roni Tohme a déclaré : « Nous sommes heureux d’avoir contribué dans la réalisation de la première ferme pilote d’élevage laitier, dans la wilaya de Khenchela. L’implication de Ooredoo dans ce projet de développement durable, s’inscrit en droite ligne avec sa stratégie visant l’encouragement de l’entreprenariat féminin notamment la femme rurale dans les zones reculées du pays. Je suis convaincu que ce projet aura des répercussions positives sur les habitants de la région et contribuera à la création d’une dynamique économique et des opportunités d’emploi. »

Pour sa part, la Présidente de l’Association « Mains des Femmes Rurales », Mme Zoulikha Khouni, a affirmé : « Nous sommes fiers d’avoir réalisé ce projet qui revêt une importance capitale pour les habitants de la région, notamment les femmes. Je tiens à remercier Ooredoo pour son précieux support et son engagement à nos côtés afin de concrétiser ce projet dédié à la femme rurale. Nous sommes persuadés que cette ferme pilote contribuera à l’épanouissement des femmes au foyer et des habitants de la localité. »

« Mains des femmes rurales » de Khenchela est une Association qui active pour la promotion des capacités des femmes rurales dans plusieurs activités artisanales, et de les impliquer dans le développement local.

Il y a lieu de rappeler que Ooredoo a toujours soutenu les différentes initiatives en faveur des femmes à travers notamment le lancement, depuis 2021, le challenge « Machrou3i », qui récompense les femmes entrepreneurs et porteuses de projets innovants.

Ooredoo a également concrétisé, en collaboration avec l’Association IQRAA, plusieurs projets dédiés aux femmes rurales, à travers notamment des contributions financières pour la dotation en équipements pédagogiques et technologiques des différents Centres d’Apprentissage et de Formation et d’Insertion de la Femme (AFIF) d’El Khroub (Constantine), de Temacine (Ouargla), de Ouled Yahia Khadrouche (Jijel), de Tizi Ouzou, Ain Bessam à Bouira et celui de Béchar.

A travers son soutien à cette louable initiative solidaire en faveur des femmes rurales, Ooredoo est fière de contribuer aux efforts du développement local en soutenant des projets durables.