Samsung prépare le lancement des futurs Galaxy A35 et A55

Le géant coréen devrait lancer deux nouveaux smartphones de la série Galaxy A au mois de mars. En attendant l’officialisation, voici à quoi vont ressembler ces deux nouveaux terminaux.

Le célèbre leaker Evan Blass, vient de publier des images officielles des Galaxy A35 et Galaxy A55, qui devraient être les successeurs des Galaxy A34 et Galaxy A54 respectivement. Des appareils qui devraient être dévoilés au mois de mars prochains.

Sur les images, on découvre l’avant et l’arrière des téléphones, ainsi que quatre coloris : Noir, Vert, Rose et Blanc. Ces derniers adoptent sans surprise, le design de leurs prédécesseurs, avec un style “Key Island” qui rend les boutons d’alimentation et de volume plus proéminents. A noter toutefois, que le Galaxy A35 dispose désormais d’une découpe pour l’appareil photo, au lieu de l’encoche en forme de U du Galaxy A34.



Affaire à suivre.