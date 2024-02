Sommet de la fintech et de l’e-commerce : il se tiendra à Alger du 5 au 7 mars prochain

La deuxième édition du Sommet de la fintech et de l'e-commerce en Algérie (AFES 2024) qui traitera notamment des sujets tels que l'e-paiement, les néo-banques et assurances, la cyber-sécurité, l'intelligence artificielle, l'e-logistique et le crowdfunding, se tiendra du 5 au 7 mars prochain à Alger, avec la participation de plus de 100 exposants, ont indiqué jeudi les organisateurs.

L’événement a pour objectif principal de contribuer au développement de l’activité de l’e-commerce et du paiement en ligne en Algérie, a souligné le directeur général de la startup « Guiddini », organisatrice de la rencontre, Mourad Mechta, lors d’une conférence de presse tenue à Alger.

Le Sommet qui se veut un espace de débat autour des sujets d’actualité relative à la fintech (technologie financière) et à l’e-commerce, ambitionne aussi d’offrir l’opportunité de tisser des liens entre de potentiels partenaires et clients, selon M. Mechta.



Cet événement est dédié à toutes entités privées ou publiques faisant partie de l’écosystème de la technologie financière et du commerce en ligne y compris les institutions financières, les banques, les assurances, les web-marchands, les startups, les hébergeurs, les prestataires de services de livraison et de logistique.

Parmi les nouveautés de cette édition, la mise en place d’un guichet unique de l’e-commerce visant à conseiller et guider les porteurs de projets dans ce secteur, un espace dédié aux startups « startup village » ainsi qu’un espace dédié aux web-marchands.

Plus de 20 sessions de conférences et d’ateliers pratiques autour de différentes thématiques liées à la fintech seront animés au cours de cet événement organisée sous le parrainage du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, du ministre de l’Economie de la Connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, et du ministre de la Poste et des Télécommunications.