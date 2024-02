Sécurité informatique : Algérie Télécom lance la solution Dr Web Antivirus

Algérie Télécom lance la solution de sécurité informatique « Dr Web Antivirus », à l’occasion de la Foire Algérienne de l’Entrepreneuriat, Formation et Economie Numérique, qui se tient du 08 au 10 février 2024 au niveau de la ville de Annaba.

Dr Web Antivirus est une solution de sécurité informatique qui offre une protection complète contre les menaces en ligne, les logiciels malveillants, les virus et bien plus encore. Reconnue dans le monde pour son efficacité à détecter et à éliminer les menaces numériques, Dr Web Antivirus garantit une navigation en ligne sans failles, tout en offrant des fonctionnalités avancées telles que le contrôle parental.

Cette solution antivirus est disponible pour une variété de plateformes, y compris les ordinateurs personnels sous Windows, macOS et Linux, ainsi que les appareils mobiles sous Android et iOS. Que ce soit pour les clients particuliers ou les clients professionnels, Dr Web Antivirus propose des paliers adaptés en fonction des besoins en termes de fonctionnalités et de niveau de protection requis.

Dr Web Antivirus sera disponible, à partir de ce samedi 10 février 2024, sur l’ensemble du réseau commercial d’Algérie Télécom ainsi que sur la boutique en ligne Idoomarket (www.idoomarket-at.dz).