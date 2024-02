Mozilla lance son nouveau service de protection de données Monitor Plus

Le célèbre navigateur internet, Mozilla Firefox, vient de dévoiler un nouvel outil innovant baptisé Mozilla Monitor Plus, pour protéger la vie privée des utilisateurs en supprimant les informations personnelles des sites de courtiers en données. Un service qui est toutefois payable.

Mozilla étoffe ses offres en faveur de ses utilisateurs en lançant Mozilla Monitor Plus. Il s’agit d’un nouveau service basé sur la base de données de « I Have I Been Pwned ? », permettant aux utilisateurs d’être alertés en cas d’exposition de leurs données personnelles.

Ce nouveau service permet de renforcer la protection en ligne en informant les individus des risques potentiels liés à leurs comptes et en leur fournissant des conseils pour sécuriser leurs informations. Un service qui est donc bien utile là où les violations de données sont de plus en plus fréquentes.

Mozilla introduit donc Monitor Plus, une extension du service Mozilla Monitor, qui offre en plus la possibilité de surveiller automatiquement les courtiers en données et d’effacer les informations personnelles exposées, et ceci pour un abonnement mensuel de 9 dollars.