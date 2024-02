SIPA 2024 : Le Groupe Télécom Algérie sponsor officiel du salon

Le Groupe Télécom Algérie annonce sa participation à la 9ème édition du Salon International de la Pêche et de l'Aquaculture « SIPA 2024 », en tant que Sponsor officiel, placée sous le thème « Ensemble pour une sécurité alimentaire durable ».

Cet événement majeur se déroulera du 08 au 11 Février 2024 au Centre des Conventions « Mohamed Ben Ahmed » à Oran. Le SIPA 2024, rendez-vous incontournable du secteur de la Pêche et de l’Aquaculture, réunira l’ensemble des acteurs du secteur, que ce soit au niveau national ou international.

Le SIPA 2024 réunira l’ensemble des acteurs, nationaux et internationaux, du secteur de la pêche et de l’aquaculture, notamment professionnels, investisseurs, scientifiques, organismes de financement et d’assurances, établissements de formation et de recherche, ainsi qu’organisations et organismes nationaux et internationaux, est-il noté dans le communiqué.



Tout au long de cet événement, le groupe et ses filiales présenteront leurs offres, services, et solutions à travers un stand dédié.

Fondé le 9 Novembre 2017, Telecom Algeria est un groupe économique public ayant pour principal but la mise en oeuvre, la coordination et le contrôle des grands projets de télécommunications en Algérie.

Il comprend six entreprises économiques publiques dont quatre sont directement rattachées : Algérie Télécom, ATM Mobilis, Algérie Télécom Satellite et ATE, tandis que les deux autres le sont indirectement par le biais de ses filiales en tant que sous-filiales à savoir : Saticom et Comintal.