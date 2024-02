Apple envisagerait de lancer un iPhone pliable

Selon les dernières rumeurs, le géant américain Apple, envisagerait fortement de développer le projet d’un iPhone pliable au format clapet.

Après un fort démarrage de l’année 2024, avec le lancement du Vision Pro et l’annonce d’une intégration imminente de l’IA dans son écosystème, la marque à la pomme ne compte pas s’arrêter là en préparant le développement de produits pliants.

En effet, depuis 2018, Apple explore la possibilité de créer un iPhone pliable, et des progrès importants ont été réalisés dans ce sens. En effet, selon un rapport obtenu par le site The Information, Apple travaillerait sur au moins deux prototypes d’iPhone pliants, qui adopteraient un design à clapet similaire à celui des Motorola Razr 40 et Samsung Galaxy Z Flip 5.

L’ambition d’Apple, est de développer un appareil eux fois plus fin que les modèles actuels. Toutefois, le projet ne serait pas encore prêt à la commercialisation puisque la grande contrainte du constructeur est celle de la durabilité de l’écran pliant.