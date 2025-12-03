Ooredoo Algérie signe un partenariat stratégique avec la Fédération Algérienne Handisport

Renforçant son engagement en faveur du sport et de l’inclusion en Algérie, Ooredoo Algérie a annoncé la signature d’un partenariat stratégique avec la Fédération Algérienne Handisport (FAH). La cérémonie officielle, organisée au siège de l’entreprise à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, a réuni le Directeur Général de Ooredoo, M. Roni Tohme, et le Président de la FAH, M. Sid Ahmed El Asri, entourés de plusieurs athlètes et champions paralympiques.

Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la politique de soutien de Ooredoo, qui place l’inclusivité au cœur de ses actions. Il met en lumière l’importance de l’handisport dans le paysage sportif national, un secteur qui se distingue régulièrement sur la scène internationale grâce aux performances remarquables des athlètes algériens, notamment lors des Jeux paralympiques.

À cette occasion, M. Roni Tohme a exprimé la fierté de l’entreprise de s’associer à la Fédération Algérienne Handisport. Il a souligné que cet engagement témoigne de la volonté de Ooredoo de promouvoir le sport sous toutes ses formes et d’accompagner le développement de talents qui portent haut les couleurs du pays. Il a également réaffirmé la détermination de l’opérateur à renforcer les opportunités de progression, de visibilité et de compétitions pour les athlètes handisport.

De son côté, M. Sid Ahmed El Asri a salué un partenariat porteur d’espoir et d’ambition pour l’handisport algérien. Il a mis en avant les nouvelles perspectives offertes par cette collaboration, qui permettra à la fédération et aux sportifs de disposer de moyens supplémentaires pour progresser et performer sur la scène nationale et internationale.

Ce nouvel engagement vient consolider la stratégie de sponsoring sportif de Ooredoo, déjà partenaire de plusieurs équipes et disciplines de haut niveau. À travers cette initiative, Ooredoo réaffirme son attachement aux valeurs d’inclusion, d’égalité des chances et de performance, et continue de soutenir celles et ceux qui inspirent chaque jour la nation.