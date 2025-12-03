Centres d’appel : l’Algérie accélère sa stratégie de croissance et d’emploi

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a réuni les opérateurs économiques du secteur des centres d’appel pour discuter des moyens de développer cette activité en pleine expansion et renforcer son potentiel de création d’emplois pour les jeunes.

La rencontre a porté sur les solutions pour soutenir les entreprises, élargir leurs services sur le marché national et faciliter leur participation aux salons internationaux afin d’attirer de nouveaux contrats et positionner l’Algérie comme un acteur régional compétitif. Le ministre a également abordé les obstacles administratifs freinant la croissance du secteur, affirmant l’engagement de l’État à les lever.

Zerrouki a rappelé l’inauguration récente du Centre d’appel commun des opérateurs à Ouargla, réalisé avec Algérie Poste, Mobilis et Algérie Télécom, qui a déjà permis la création de plus de 400 emplois, avec un objectif de 1 000 postes d’ici mi-2026. Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large visant 10 000 emplois et 150 millions de dollars de revenus d’ici 2027, puis 1,2 milliard de dollars et 300 000 emplois à l’horizon 2029.

Le ministre a enfin réaffirmé que les futurs centres d’appel seront prioritairement implantés dans les wilayas de l’intérieur et du Sud, afin de dynamiser l’emploi et renforcer les compétences locales.