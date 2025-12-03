Télécoms : L’Algérie lance officiellement la 5G

L’Algérie a officiellement lancé la 5G ce 3 décembre lors d’une cérémonie au CIC d’Alger, marquant une étape majeure dans sa transition numérique.

Les trois opérateurs nationaux, Mobilis, Djezzy et Ooredoo ont obtenu leurs licences 5G pour un montant total d’environ 500 millions de dollars, après l’achèvement du cadre réglementaire et la publication des décrets liés à l’exploitation de cette nouvelle technologie. Le déploiement se fera progressivement sur six ans, en commençant par les wilayas prioritaires.



Le gouvernement considère la 5G comme un levier stratégique pour moderniser les télécommunications, stimuler l’innovation et soutenir des secteurs clés tels que l’industrie, la santé, l’éducation ou encore les services intelligents.



Ce lancement confirme la volonté de l’État de renforcer l’économie numérique et de positionner l’Algérie comme un acteur régional dans le domaine des télécoms.