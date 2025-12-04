Djezzy accompagne le lancement officiel de la 5G en Algérie

Djezzy a pris part, mercredi 3 décembre, au lancement officiel de la technologie 5G en Algérie lors d’une cérémonie placée sous l’égide du ministre de la Poste et des Télécommunications, au Centre International des Conférences (CIC) d’Alger. L’événement a réuni les dirigeants des opérateurs mobiles, plusieurs membres du gouvernement ainsi que des partenaires majeurs de l’écosystème télécom national.

Cette étape marque un tournant essentiel dans l’évolution numérique du pays et illustre la volonté des pouvoirs publics de hisser l’Algérie au rang des nations adoptant les technologies de dernière génération. La 5G contribuera à accélérer la transformation digitale, à stimuler l’innovation et à renforcer la compétitivité du secteur des télécommunications, tout en ouvrant de nouvelles opportunités pour l’économie nationale.

À travers l’intervention de son Directeur général, Djezzy a réaffirmé son rôle stratégique dans le développement des infrastructures numériques et son engagement à offrir aux citoyens, aux entreprises et aux institutions un accès élargi aux avantages de cette nouvelle technologie.