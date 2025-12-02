Ooredoo Algérie met en avant ses solutions professionnelles au SECURA North Africa 2025

Ooredoo Algérie participera à la 7ᵉ édition du Salon SECURA North Africa, organisé conjointement avec SINAA Expo Industries du 2 au 4 décembre 2025 au SAFEX à Alger, dans le cadre de sa stratégie d’accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale.

Dédié à la sécurité industrielle et commerciale, à la sécurité au travail, à la lutte contre l’incendie et aux solutions d’urgence, l’événement devrait réunir plus de 5 000 visiteurs, ainsi que l’ensemble des professionnels du secteur : industriels, experts en cybersécurité, opérateurs économiques, prestataires de sûreté et intervenants spécialisés.



Il s’agira de la troisième participation consécutive d’Ooredoo, qui sera représenté par son espace Ooredoo Business où seront présentées des solutions adaptées aux besoins des secteurs industriels, commerciaux et sécuritaires, incluant des offres de connectivité fixe et mobile, des solutions de surveillance et de gestion d’infrastructures, des services avancés de cybersécurité ainsi que des solutions cloud et data destinées à optimiser la performance et la continuité des activités.



À travers cette présence, Ooredoo confirme son engagement à soutenir les entreprises locales dans la modernisation de leurs systèmes de sécurité, à renforcer leur résilience opérationnelle et à contribuer au développement numérique des secteurs stratégiques en Algérie.