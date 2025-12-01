Protection des mineurs : l’Algérie prépare un encadrement légal contre les contenus pornographiques

Un projet de loi encadrant l’accès aux contenus pornographiques sur internet a été déposé à l’APN par le député Youcef Adjissa. Le texte, composé de 12 articles, prévoit le blocage de tous les sites pornographiques accessibles depuis l’Algérie et définit les autorités chargées du contrôle et de la supervision.

Le député justifie cette initiative par la nécessité de protéger la société, notamment les enfants, face aux risques liés à la prolifération de ce type de contenus, dont certains servent de couverture à des crimes comme l’exploitation sexuelle et la traite humaine.

Le projet de loi prévoit des sanctions sévères : jusqu’à un an de prison, des amendes pouvant atteindre un million de dinars, ainsi qu’une suspension ou un retrait de licence pour les entreprises qui facilitent l’accès à ces contenus. Les fournisseurs d’accès à internet auront l’obligation technique de mettre en œuvre le blocage.

L’objectif principal annoncé est de protéger les publics vulnérables tout en préservant les valeurs sociales et éthiques du pays.