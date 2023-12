Ooredoo Algérie remporte le prestigieux prix de « Leader en Responsabilité Sociétale des Entreprises »

Lors d'une cérémonie organisée par l'Association Nationale du Volontariat à l'Ecole Supérieure d'Hôtellerie et de Restauration (ESHRA) à Ain Benian, Ooredoo Algérie a été honoré du prix de « Leader en Responsabilité Sociétale des Entreprises ». Cette distinction témoigne de l'engagement inébranlable de l'entreprise envers la société et souligne son rôle exemplaire en matière de sociétale des entreprises (RSE).

La célébration, inscrite dans le cadre de la Journée internationale des Volontaires célébrée le 5 décembre de chaque année, a été l’occasion pour l’Association du Volontariat (ANV) de mettre en lumière les contributions exceptionnelles des individus et des institutions engagées dans le travail volontaire, saluant ainsi leurs efforts remarquables au sein de la société civile.

Ooredoo Algérie s’est distinguée par son engagement soutenu envers la RSE, démontrant ainsi son impact positif et ses actions significatives en faveur du bien-être et du progrès de la société. Cette reconnaissance atteste de l’importance accordée par l’entreprise à sa responsabilité envers la communauté et renforce son rôle en tant que leader exemplaire dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises en Algérie.

Lors de cette cérémonie, placée sous le slogan « Le pouvoir de tout le monde … si tout le monde agit » et organisée sous le parrainage du Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Directeur général de Ooredoo Algérie M. Roni Tohme, a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux de recevoir ce prix, qui est une consécration du programme pertinent de Ooredoo Algérie dans le domaine de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. Ooredoo a placé la RSE parmi ses priorités majeures, en mettant en place des initiatives et des programmes concrets au profit de la communauté algérienne et réalisées en collaboration avec les différentes Associations de la société civile. Je saisis cette opportunité pour remercier l’ANV pour cette reconnaissance et qui confortera l’engagement de Ooredoo pour diversifier ses projets de développement durable. »

Pour sa part, le Président de l’Association nationale du Volontariat, M. Ahmed Melha, a affirmé : « Cet événement, vise à honorer les membres actifs dans le travail volontaire, et donner une grande importance au volontariat qui reflète l’esprit de citoyenneté de chacun d’entre nous. Cette journée Internationale de Volontariat est une occasion idoine pour nous de rendre hommage aux acteurs actifs, parmi les personnes, les associations et les entreprises, en reconnaissance de leurs efforts dans la promotion des valeurs nobles d’entraide et de solidarité. Je tiens à féliciter particulièrement l’entreprise citoyenne par excellence Ooredoo pour son soutien continu et son engagement indéfectible aux différentes actions lancées par l’Association Nationale du Volontariat. Je salue également Ooredoo pour son dévouement dans les actions à Responsabilité sociétale de l’entreprise afin d’atteindre les objectifs du développement durable escomptés. »



Il y a lieu de noter que Ooredoo a réalisé dans le cadre de sa Responsabilité Sociétale de l’Entreprise plusieurs initiatives et actions dans les domaines de la préservation de l’environnement, la santé, l’éducation et le soutien de la société civile, telles que les opérations de reboisement dans les zones touchées par les incendies de forêt ainsi que les opérations de nettoyage des plages durant les saisons estivales.



Pour rappel Ooredoo a reçu durant les deux dernières années plusieurs distinctions et prix reconnaissant sa stratégie en Responsabilité Sociétale d’Entreprise et remporte en 2021, le « Prix du Président de la République » pour ses œuvres et actions de volontariat, et le « Prix des leaders du Volontariat » pour sa stratégie innovante dans le domaine de la responsabilité sociétale d’entreprise en 2022.