4ème Congrès de la Gynécologie Obstétrique : Les interventions chirurgicales diffusées en direct grâce à la visioconférence d’Algérie Télécom

Algérie Télécom assurera la retransmission en direct d’opérations chirurgicales qui auront lieu lors du 4ème Congrès de la Gynécologie Obstétrique qui se tient du 1er au 02 décembre au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Les interventions chirurgicales, en question, auront lieu au niveau de l'Hôpital Nefissa Hammoud (ex Parnet).

Grâce à sa technologie de visioconférence, Algérie Télécom assurera une diffusion, en direct, permettant aux chirurgiens, aux médecins et aux participants du congrès à visualiser chaque détail des actes chirurgicaux effectués. Cette initiative contribuera non seulement à l’avancement de la pratique médicale, mais renforcera également le partage de connaissance et des dernières avancées dans le domaine de la gynécologie obstétrique.

Il convient de souligner qu’Algérie Télécom a déjà procédé à la retransmission par visioconférence d’opérations chirurgicales, les 10 et 11 Mai 2023, au niveau de l’auditorium du CHU de Tizi-Ouzou « Nedir Mohamed ».

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus par Algérie Télécom pour accompagner le développement de la e-médecine en Algérie.